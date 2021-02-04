達方(8163)1月合併營收為20.81億元，較上月減少3.69%，達方日前董事會通過與太宇科技公司策略合作案，以現金12.24億元參與太宇科技增資，取得該公司51%之股權，未來將以完整的供應系統爭取高階自行車與E-Bike訂單。
NB鍵盤相關需求強勁，達方1月合併營收為20.81億元，月減3.69%，年增50.8%，呈現淡季不淡。
達方以電控與電池的核心競爭力深耕E-Bike產業多年，與國際大廠密切合作開發各式E-Bike解決方案，為加速達方E-Bike關鍵零組件發展之策略佈局，達方日前董事會通過以現金取得太宇科技之股份，未來將以完整的供應系統爭取高階自行車與E-Bike訂單。
新冠肺炎疫情帶動電動自行車銷售暢旺，達方長期深耕歐洲及日本電動自行車市場成為受惠者，且達方關鍵零組件-電池接獲歐洲電動自行車大廠電池長期訂單及大陸電池訂單，進而推升達方綠能產品營收大躍進。
就各產品來看，鍵盤等IT業務約占達方營收逾60%、被動元件約占逾15%、綠能營收占比逾20%；隨著電池及電動組裝事業強勁成長，達方預估，今年綠能相關業務占比有望拉高至30%。
為因應客戶需求，達方旗下世同組裝業務不僅在歐洲擴增產能，也在越南建新廠，估計今年底年產能達60萬至100萬台。
(時報資訊)
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