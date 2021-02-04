埔里基督教醫院導入全新世代的MRI核磁共振儀，原理是將人體內水分子中的氫原子共振產生訊號，加以電腦運算組合成像，呈現人體內部的詳細情報。（黃立杰攝）

埔里基督教醫院醫療量能卓越，4日醫院啟用全新世代的MRI核磁共振儀，院長蘇世強表示，採購新機器的目標就是精益求精，未來幫助鄉親快速且精密的檢查身體病變，不僅提高醫療效能，更免除偏鄉轉診的困擾。

蘇世強表示，這台價值3700萬元的MRI機器，堪稱醫療界萬磁王，相關科技得過諾貝爾獎。MRI有別於X光或斷層掃描，運用磁場原理、無線電波及電腦運算技術，從個多角度拍攝身體內部器官的組織並進行磁振造影，沒有輻射、亦不需要使用顯影劑，即可快速了解體內器官狀況。

埔基醫事部主任詹益豐分析，這是投縣內最先進的核磁共振儀器，將人體內水分子中的氫原子共振產生訊號，藉由電腦運算組合成影像，呈現人體內部的詳細情報，體內幾乎任何部位皆可執行MRI檢查，包括頭部、腦血管、各種脊椎神經病變、腫瘤、先天異常、器官病變、淋巴結節等，都能在第一時間提供臨床醫師們更完整的資訊。

詹益豐說，有些疾病的黃金治療期在6個小時內，透過新世代MRI核磁造影，入院後即可透過儀器和醫師問診雙管齊下，把握前幾個小時的治療時間，大大提升治癒率。

而因為該機器是運用強力磁場，會將金屬及消費電子產品等轉往相同磁場，恐造成手錶失靈，甚至金屬物件損壞的情況。在印度醫院甚至曾發生氧氣鋼瓶因磁性，連人帶瓶被吸入MRI造成受傷的狀況，所以該精密儀器在使用上須由專業醫護人員管控，再進行醫療檢測，非檢查時，嚴禁人員進入。

(中時 )