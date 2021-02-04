網路家庭（8044）4日宣布，旗下Bibian比比昂與SG Holdings集團旗下SGH Global Japan共同簽署合作備忘錄，將透過兩集團在台灣、日本兩地的電商與物流優勢，打造更便利的購物模式。網家表示，跨境購物消費動能夯，未來將持續深化台日聯盟策略，打造更多的跨境服務生態圈。

疫情在全球肆虐，受限邊境封鎖影響，2020年造訪日本的台灣旅客僅69萬人次，較2019年的489萬人次大幅減少85％。網路家庭董事長、同時也是比比昂代表取締役詹宏志表示，儘管如此，卻也看到跨境商品的購物需求大增，「消費者的購買需求，從親自到海外當地購買移轉到跨境電商服務」。

詹宏志指出，PChome比比昂推出BB Check out的「隨選即買」服務，讓台灣消費者在這段無法到日本的期間，也能在台灣直接取得日本各地商家販賣的商品，透過與SGH Global Japan的合作，快速開展國際物流運輸服務和日本商家的招商服務推廣。而藉由PChome比比昂的服務，不僅可以讓日本商家輕易地將商品銷售、運送到台灣，也能讓更多日本商家、台灣消費者在跨境購物上獲得更好的體驗。

在宅經濟以及各國邊境封鎖之下，消費者無法出國，帶動跨境購物熱度持續延燒，網家表示，PChome比比昂今年1月業績較去年同期大幅成長5倍，需求強勁，進一步分析「2020年十大代標代購熱銷商品」，則以「收藏性高、價差大、款式多元」為三大採購指標，例如各式公仔、動漫《鬼滅之刃》周邊、日本LED吸頂燈、煤油電暖爐等，都是熱賣商品。

網家表示，看好台日跨境發展趨勢，此次PChome比比昂與SGH Global Japan首度攜手合作，將全面升級日本代購體驗，未來也將積極布局網家、SG Holdings兩大集團的策略結盟，發展兩國跨境電商多元合作，加速大東亞發展計畫。

(工商 )