奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（4）日公佈自結2020年第四季和2020年全年合併財務報表，當中第四季營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於2020年11月12日法說會預估，營收及毛利率亦同創單季歷史新高。

奇景公告2020年第四季營收為2億7,580萬美元（約新台幣79億3,600萬元）、季增加14.9％、年增增加57.6％，毛利率為31.2％、季增8.9個百分點，稅後淨利為3,400萬美元、季增增加302.4％、年增加3,182.4％、單季每ADS盈餘為19.5美分（約新台幣5.61元）。

奇景指出，2020年第四季毛利率大幅提升主要來自有利的產品組合和產業產能短缺。奇景第四季由於平板電腦TDDI、時序控制IC（TCON，Timing Controller）和車用驅動IC等高毛利率產品出貨量成長，因此拉升公司整體毛利率。

奇景表示，第四季毛利率飛躍式提升，反映出強勁的總體需求，以及晶圓代工、封裝及測試等產能嚴重短缺，造成材料成本上升，連帶提升奇景更好的產品定價。由於無法滿足所有需求，奇景將有限產能分配給高毛利率產品，也拉升整體毛利率。

奇景預估2021年第一季，幾乎所有產品線業績皆從第四季的高水準進一步成長，總營收較上季成長5～10％之間，毛利率在37～38％之間，每ADS盈餘在30至34美分之間（約新台幣8.63至9.78元），均創單季歷史新高。

展望第一季營運，奇景指出，提高毛利率一直是奇景首要營運目標，奇景亦持續努力提高獲利，並已陸續看到成果，第一季獲利巨幅成長，將創單季歷史新高。產能短缺已成為產業長期現象，2021年短缺情況益形嚴重，並擴大影響至後段的封裝、測試供應。

奇景表示，公司與晶圓代工廠及後段封裝測試供應商，都已建立長期業務關係。因此，奇景2020年第四季出貨量，達到近幾季高峰，並成功確保2021年產能持續增加。

由於預期半導體產業的整體產能，不會很快有任何顯著成長，而強勁需求可能會持續比預期更長的時間，在此環境下，奇景因為產能規模大、供應商多元化和產品線廣泛，更成為客戶首選供應商。奇景在許多高毛利率業務中的實力，亦有助於持續提升毛利率。

例如平板電腦強勁需求趨勢仍維持不變，奇景在平板電腦TDDI的領先地位，將持續貢獻高毛利率，同時，奇景在汽車顯示器業界第一的領先地位，亦為毛利率提供堅強支援。

另外，奇景擁有許多高毛利率的新非驅動IC產品，也將對提升毛利率發揮正面影響，例如高階時序控制IC（TCON，Timing Controller）及WiseEye超低功耗AI及3D感測器等。持續提升毛利率將是奇景今年及未來努力的目標，預期未來幾年，奇景高毛利率業務營收將強勁成長。

(工商 )