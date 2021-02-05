The NBA and NBPA have agreed to host the All-Star Game on March 7 in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides are finalizing details of the plan as soon as Thursday. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日凌晨爆料，NBA與NBA球員工會已經達成協議，同意本季全明星賽將於3月8日在亞特蘭大舉行，屆時包含全明星正賽、灌籃大賽、三分球大賽與技巧挑戰賽等相關賽事都可能在同一天進行完畢。

原本今年NBA全明星周末訂在2月於印地安納波利斯舉辦，卻受到新冠疫情影響，印地安納波利斯改成接手2024年全明星周末，沒想到隨著NBA內部疫情趨緩，為了保住全明星賽這個金飯碗，NBA還是決定今年改在亞特蘭大續辦。

NBA與NBA球員工會敢在當前宣布續辦今年全明星賽，主因是最近聯盟內疫情逐漸受到控制，前3周新冠檢測呈現陽性人數分別是遞減的16、11與1人，到了4日公布最新一周的檢測結果，終於變成「嘉玲」，NBA當然更想辦全明星賽。

查拉尼亞表示，聯盟最快會在今天公布全明星賽相關舉辦內容，特別是要不要開放觀眾進場，更是需要聯盟好好審慎思考，不過NBA球員參加今年全明星賽意願明顯偏低，畢竟好不容易可以喘息的休兵期卻要飛去亞特蘭大，讓不少球星都在觀望當中。

(中時 )