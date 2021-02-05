美國股市近期引發散戶軋空潮的焦點個股、電子遊戲連鎖零售商GameStop(代碼GME)周四(4日)再度崩跌42.11%，是4個交易日來第3度重挫，收報53.5美元約僅相當於本周一開盤價315美元的1/6。分析師統計顯示，散戶大軍仍扮演重要角色，只是目標轉向小型低價生物科技類股。

GME在周四開盤後第1小時就有約1200萬股換手，交易量約僅有過去2周同時段均值一半，而且大部分是賣出，近幾周跟著飆漲的耳機製造商高斯(Koss)、服裝零售商Express等也遇到同樣狀況。GME上周四(1月28日)才創下盤中天價481.99美元，但暴起後跟著暴落，公司市值今年內震盪幅度已超過300億美元。

投資集團傑富瑞(Jefferies)醫療生技股策略師侯爾茲(Jared Holz)報告指出，散戶軋空作戰指揮中心、全美最大論壇Reddit股板WallStreetBets(華爾街博弈，縮寫WSB)的鄉民已經幫助推升Anavex生科(Anavex Life Sciences)、木薯科學(Cassava Sciences)、Mannkind等研究阿茲海默症治療方法的小型生技股價格，「他們繼續在交易行為中扮演重要角色」。

木薯科學可能是這波小型生技股漲潮中唯一實體面有較大動靜的公司，曾在稍早報告約百名患者參與的小型研究結果，從周一開盤價20.64美元飆高到周四盤中創117.5美元紀錄，隨即就遭殺，收跌27.88%，報63.43美元，盤後又有雙位數跌幅，已低於55美元，股價腰斬。

Mannkind有類似走勢，周一開盤價3.63美元，散戶連軋3天後，周四開盤達6.09美元高點後就賣壓湧現，收盤小跌1.37%，報5.05美元。Anavex生科則維持大幅漲勢達43.64%，報14.91美元。

(中時新聞網)