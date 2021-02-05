隔晚美股三大指數再創佳績，激勵港股5日早盤開高近兩百點為29305點。同時，國企指數也開高37點為11600點。恆生指數暫為29451.3點，上漲337.8點，漲幅1.16%。國企指數(H股)暫為11657.29點，上漲93.79點，漲幅0.81%。

短影音行動APP業者快手科技，5日首掛牌一度衝至345元，高出公開發售價格範圍兩倍以上。

農曆新年長假將至，首批由國藥集團生產新冠疫苗，將於5日運抵澳門，故銀娛漲幅擴至逾8%，一度見7.8港元高點，金沙也漲逾4%。

至於匯豐控股也表現不俗，曾漲2.8%達42.2港元高點。美團也漲3%，一度觸及415.6港元新高價位。

不過，小米卻走弱，跌幅一度也擴大至3%，低點曾見26.2港元。中芯國際跌幅也逾4%，觸及低點26港元。不過，中芯上季營收年增17%，略勝公司之前財測，獲利則年度大增1.9倍，遠優於市場預期。

(時報資訊)