◎鋒面影響 吳德榮：小年夜各地將降雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至7日各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。

◎蓋亞那終止台灣辦公室 國民黨：外交部應說明及道歉

外交部昨天宣布於蓋亞那設立「台灣辦公室」，今天即遭蓋亞那宣布終止設立「台灣辦公室」的協議。國民黨指出，民進黨政府「炒短線式」的評估及處理流程以及其花費的資源與效益，應該接受國人的檢視與檢討，外交部必須說明此次決策的過程及考量，對於無法維護我國尊嚴、浪擲如此多的資源的外交操作，向國人道歉，並由政務官員負起政治責任。

◎桃醫清零計畫最後一天 業者急忙要看護採檢

衛服部桃園醫院今天是「清零計畫」最後一天，因今天僅不到300名醫護、外包人員尚未採檢，並未湧現人潮，不過有看護管理人發現5名看護尚未採檢，趕緊聯繫請他們盡速到醫院。

◎搶攻春節出遊 巧虎夢想樂園一票玩到底

搶攻春節出遊商機，國泰飯店觀光旗下「巧虎夢想樂園」即日起至2月25日推出快閃不限時、一票暢玩專案，平日12歲以下孩童票每位750元；國定假日孩童票則為每位850元，而家長陪同票平假日每位150元，營業時間同步調整為10：00至17：30。

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(中時新聞網)