國民黨主席江啟臣5日參加革實院院長羅智強以個人身分募集100輛「反萊豬、護健康、拚公投」台中市公車廣告巡迴上路記者會。他指出，今天兩項公投案連署案一定會各自破50萬份。在這麼短的時間內，大家非常辛苦，一張一張匯集而來的連署，是一份一份的支持，也是代表人民對蔡政府開放萊豬進口政策的不滿。

江啟臣強調，在反萊豬、護健康上，國民黨絕對站在人民這邊，蔡政府以一紙行政命令、一個記者會就拿人民健康當籌碼，作為自己兌現承諾或其他利益交換，這是人民無法接受的。

江啟臣表示，依照中選會規定公投門檻需達28萬以上，從1月9日國民黨啟動全台第二階段連署後，一周前已經30萬達標，昨天破49萬份，今天兩項公投案連署一定會各自破50萬份。

江啟臣說，希望蔡政府懸崖勒馬，開放迄今的配套措施都是模糊不清，只想轉移焦點。他強調，過年快到了，大家採買都不安心。因此，國民黨將盡所有力量推動公投，讓大家可以用自己的公投票決定自己的未來與食安。

羅智強則說，感謝所有鄉親朋友，反萊豬二階段公投連署不到一個月即將在破50萬份，在執政者用國家資源不斷打壓的過程中，有這樣成績並不容易。

羅智強也強調，江啟臣上任後默默做了很多幫國民黨凝聚民氣、人氣的工作，重新讓國民黨從谷底再啟。他舉反萊豬公投為例指出，去年8月28日蔡英文強橫要餵台灣人吃萊豬之際，江啟臣迅速下決定要發起反萊豬的公投連署，宣示農曆前要募50萬連署書，不到一個月，全台遍地開花，拚出50萬份連署的成績。

(工商 )