在經濟復甦徵兆和外資買入當地股票下，韓股周五跟進全球股市出現彈升。

周五南韓KOSPI指數收漲33.08點或+1.07%，為3120.63點。在三星電子和化學股領漲下，韓股再次站上3100點。

交易所今日總成交股數為12億股，總成交金額為19.4兆韓元(約173億美元)。外資買超1850億韓元，機構投資人買超2360億韓元，散戶賣超4000億韓元。

Kiwoon證券分析師Seo指出，美國就業數據顯示改善，全球股市在經濟復甦希望日增下，強勁上漲。

韓股指標個股三星電子上漲1.21%，報8.35萬韓元；SK海力士漲2%，報12.75萬韓元。三星電子早盤一度大漲1.8%，稍早周四在提交給德州政府的檔案文件顯示，該公司考慮將Austin市廠區新建一座價值170億美元的晶片製造工廠。如順利投產，預計2023年第三季量產。

化學股上揚。樂金化學漲2.8%，報102.8萬韓元；電動車電池廠三星SDI漲3.75%，報77.5萬韓元。

韓元下跌，報1123.7韓元兌一美元。

(時報資訊)