工業電腦大廠研華(2395)受惠接單狀況轉佳，2021年1月自結合併營收45.1億元，雖較去年12月50.24億元次高減少10.22％、仍較去年同期39.64億元成長達13.79％，改寫同期新高。

研華表示，以各區域概況觀察，1月以中國大陸、韓國及台灣市場最突出，營收分別年增達92％、42％、20％。以事業群觀察，僅應用電腦事業群（ACG）營收仍衰退，工業物聯網事業群（IIoT）及智能物聯網服務事業群（SIoT）最突出，營收分別年增達46％及30％。

展望後市，研華指出1月美國、歐洲、中國大陸等3大區域接單狀況全面性回溫，整體接單及出貨比值達1.4，顯示客戶需求轉趨積極。不過，由於部分零組件出現供給不足及供貨時間拉長情況，預期對第二季營收將產生3～5％的遞延效果。

研華先前法說時表示，今年營運預期要恢復成長，具體目標需到春節後才會明朗。而2019年初提出的5年發展計畫，因去年遭逢新冠肺炎疫情衝擊，整體發展計畫及成長目標進度均需重新調整擬定，預期3月後會提出更新後展望。

投顧法人指出，研華今年在北美、歐洲市場的需求復甦趨勢明確，可望帶動營運重返成長軌道。惟因半導體晶圓供給吃緊、衝擊IC出貨，疫情亦使相關供應鏈工人提早返鄉，增加春節後復工的不確定性，可能衝擊零組件供應。

基於潛在缺料風險，投顧法人將研華上半年營收及獲利預期分別下修4％及12％，預期營收將小增3％。並將全年營收及獲利預期則分別下修2.5％及7.6％，但認為仍可年增達雙位數百分比，且獲利動能將略優於營收。

(時報資訊)