證交所總經理簡立忠指出，今日（2021年2月5日）農曆年封關日，集中交易市場發行量加權股價指數以15,802.4點作收，收在歷史最高封關日，也是史上第四次收在萬點之上。

證交所統計，今日金鼠年台股封關，以15,802.40點作收，指數上漲96.18點，漲幅約為0.61%。相較去（2020）年底的14,732.53點，指數上漲1,069.87點，漲幅約為7.26％。另較去年農曆年封關日（2020年1月20日）的12,118.71點，上漲3,683.69點，漲幅約為30.4％。

鼠年農曆年封關日集中市場股票總市值為48兆1,567.37億元，較豬年農曆年封關日（2020年1月20日）總市值36兆7,844.74億元增加11兆3,722.63億元，增幅約為30.92%％。

此外，自2001年至2020年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有13年上漲及7年下跌，其間以2018年2月21日指數收在10,714.44點，上漲293.35點，漲幅2.81％最大；而以2020年1月30日指數收在11,421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75％最大。

台股在四次在農曆年封關收在萬點以上分別為：1990年1月23日收11,947.01點、2018年2月12日收10,421.09點、2020年1月20日收12,118.71收，以及2021年2月5日收15,802.4點。

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