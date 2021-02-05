不小心騎機車進雪山隧道，還會記得遮住車牌？4日下午大約3點多，兩名大學生騎機車闖進雪隧，警方獲報後，隨即開警車抵達現場，將兩人攔截下來，並詢問怎麼會騎進雪隧，兩人表示因為跟著導航誤闖，但車牌卻遮住，因此警方不採信說詞，將兩人移送法辦。

這兩名丁姓、林姓19歲大學生，是高中同學，4日下午一人騎一輛機車，用口罩將車牌遮住後，從宜蘭出發，一路騎進雪山隧道內，兩輛機車在雪隧裡肆無忌憚狂飆，不少汽車駕駛經過，不僅替兩人捏把冷汗，更是覺得非常危險，立即通知警方前往攔截。

警方派出兩輛紅斑馬前往雪隧，其中一輛在雪山隧道北口等候，沒多久便在國5北上21公里外側的避車彎上，順利攔截丁姓與林姓大學生。對此，兩人表示是因為跟著導航，不小心騎上國道，不過因為車牌被口罩遮住，警方認為是兩人推託之詞，不予採信。

根據了解，警方依據《道路交通管理處罰條例》，先對兩人開罰3000-6000元，另外，遮掩車牌部分，則依同法，開罰2400－4800元罰鍰。而兩人屬「故意」騎機車上國道，警方認為他們行為明顯棄其他車輛、還有自身安全於不顧，涉及公共危險罪，全案經訊問，將兩人移送地檢署偵辦。

(中時新聞網)