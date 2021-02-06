原本新冠肺炎疫情稍見緩和，日前又爆發桃園醫院群聚感染事件，導致疫情再度加劇，難免人心惶惶，也帶動了「防疫保單」的熱賣，甚至掀起一波搶購潮，自去（109）年3月開賣至今，銷售件數已累積近15萬件，後續可能會再迎來另一批銷售高潮；對此，金管會示警：民眾投保時要避免「犯罪行為」或是「故意行為」，以免無法獲得理賠。

受桃園疫情爆發影響更是「一夕爆紅」

所謂的「防疫保單」，不分年齡、不論職業也不問體況，年繳保費新台幣500元，不需確診、只要收到衛福部疾管署寄送的居家隔離通知書，保險公司會定額給付「隔離或檢疫補償保險金」10萬元。

據了解，自去年3月起，國內產險公司推出首張備查的防疫保單後，截至目前為止，共計有14家產險公司推出32張相關防疫保單（含企業和個人保單），投保件數達14萬8,745件、初年度保費收入達7,152萬元。

受到近日桃園疫情爆發的影響，這類的「防疫保單」更是一夕爆紅，金管會提醒，民眾在投保時，需特別注意有「除外」的規定，像是「犯罪行為」或是「故意行為」，都無法獲得理賠；此外，包括：「被保險人前往衛福部疾管署發布國際旅遊疫情建議等級表屬第3級之地區」、「被保險人在本保險契約生效前已出境且於本保險契約生效後因為入境中華民國致接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫者」及「依中華民國各政府機關命令限制或是禁止特定區域不特定人外出之封鎖措施」等情況，也都不會理賠。

(中時新聞網)