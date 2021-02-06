外交部4日宣布我國於1月15日在南美洲蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），強化與中南美洲經貿交流，不過蓋亞那在當地時間同日下午就取消了這項協議，引起全台譁然。對此，蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）向美聯社表示，讓台在此設立辦公室純粹只是加強經貿與投資，而4日在與大陸駐蓋亞那臨時代辦陳錫來見面後，就取消了與台協議，並未透露對話相關細節。

報導指出，蓋亞那發表聲明指出，「在堅守『一個中國』政策且與中華人民共和國的外交關係下，蓋國政府並曾與台建立任何外交聯繫與關係，與台灣之間的協議為溝通錯誤，並已終止與台協議」。

台灣與蓋亞那設立「台灣辦公室」的協議訂於1月11日，在雙邊官方並未公布之下於1月15日開始運作。台灣辦公室起初並未引起外界注意，直到美國駐蓋亞那大使館恭賀台蓋雙方達成此一協議，才開始外傳。

陶德表示，蓋國政府讓台灣設立辦公室並沒有什麼錯，「讓台灣在此建立辦公室的構想，就只是加強雙邊經貿與投資，純粹為了貿易。對我們而言，這也只是一個對雙方私部門擴大市場、增加商業交流的機會，但最後仍有許多區域政治的因素涉入其中」。

報導指出，陶德指出在他與陳錫來見面之後，蓋國就宣布取消與台灣之間的協議，但他並未透露任何細節。

對於蓋亞那取消台灣辦公室，美國國務院一位不具名發言人表示，美方鼓勵蓋亞那及台灣持續強化強健夥伴關係。美國對台灣支持「堅若磐石」，透過以相互尊重與資訊透明為基礎，且能促進安全、民主價值與繁榮的夥伴關係，台灣是對世界有助益的友人。

(中時新聞網)