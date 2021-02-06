戀愛是生活中最好的調劑，不過有些人戀愛前後反差指數卻很大，甚至讓身邊的人都感到匪夷所思，《搜狐網》命理專欄就點名3星座的人，桃花運旺盛卻偏偏單身，只要一談戀愛就會恐慌，眼睜睜錯過不少機會。

天蠍座：

天蠍座高冷傲嬌，在冥王星掌控下的他們，性格裡缺乏柔軟的特質，一不小心就會螫傷別人，原因在於天蠍座內心敏感，自我保護意識強烈，腹黑又愛記仇。許多人被天蠍座的神祕氣質和難以駕馭的脾氣所吸引，不過一旦天蠍座的人陷入戀愛，卻會非常黏人。

天蠍座的人在一段感情中，因為自信心不足，經常患得患失，容易出現不講理的狀態，加上他們十分敏感，爭吵或是鬧彆扭並非出於本意，最後在彼此都很疲憊的狀態下，只能選擇放手。

處女座：

處女座氣質高貴優雅，加上分析能力出眾，無論大事小事都能輕鬆解決，因此不少被處女座所吸引的對象，都是對他們有著莫名的崇拜心態。

然而處女座處事相當謹慎，愛情也不例外，如果沒有讓他們滿意的對象出現，他們寧缺勿濫；再者，有感情潔癖的處女座，眼光特別高，即使遇到心儀的對象，這段感情也一直在他們的「考察期」中，一旦發現有任何不對勁，就會及時停損。

天秤座：

與天蠍座、處女座不同的是，天秤座光是靠顏值就桃花氾濫，加上他們脾氣溫柔、親和力強，一副人畜無害的模樣，吸引不少愛慕者的目光。

不過即便如此，但是天秤座因為太愛糾結又欠缺果斷的氣魄，經常猶豫不決而眼睜睜錯過不少機會，讓身邊的人都替他們著急。

(中時新聞網)