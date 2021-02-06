國民黨高雄市議員黃紹庭今天表示，罷捷投票結果出爐，同意罷免方僅以距離門檻1萬7000多票的一步之遙敗下陣來，雖然未能成功罷免黃捷，但從選區結構、民進黨在背後灑龐大資源「護捷」等懸殊差距下，此次不同意罷免票相較去年高雄市長補選，陳其邁得票率，民進黨在鳳山確實噴掉2萬票。

黃紹庭6日在臉書表示，今天這樣的結果可謂是「雖敗猶榮」，不僅成功地守住了藍營在鳳山的基本盤，也讓民進黨嚇出了一身冷汗。

黃捷謝票時淚崩表示「謝謝大家讓我過了今天，還是鳳山區的議員，繼續為大家服務2年！」（袁庭堯攝）

他指出，1月16日王浩宇遭罷免之後，蔡英文旋即以總統之尊，毫不遮掩地介入罷捷案，數度公開下令要民進黨全面展開「保捷之戰」，綠營傾全黨之力，動員所有黨公職紛紛來幫黃捷站台、掃街，到了罷捷決戰黃金周，相關影片宣傳、電話催票、細胞簡訊等資源盡出，可以說是ㄧ場「小蝦米與大鯨魚」的不對稱戰爭。

黃紹庭透露，在此次罷免戰中，綠營最後訂出了兩個目標：第一，是「不同意票」要高於「同意票」。第二，是全力催票，要讓不同意票超過25%、即7萬2892票門檻。

但讓人意外的是，即使在全黨強力動員、精銳盡出之下，民進黨最後仍僅得到6萬5000多票的不同意票，顯示出綠營所提出的「反報復投票」，並未能深獲民眾認同，可說是「贏了面子，輸了裡子」。

黃紹庭總結強調，在此次罷捷案中，國民黨成功地把「罷捷同意票」與對於「蔡英文開放萊豬的不同意票」劃上等號，在社會基層引起了極大的共鳴，的確已催出了不少「反萊豬」的票。

⭐⭐罷捷沒過關，蔡英文沒贏。⭐⭐ 🌟🌟民進黨贏了面子，輸了裡子。🌟🌟 🐷🐖反萊豬民怨沸騰將在全國風起雲湧。🐖🐷 罷捷投票結果出爐，同意罷免方僅以距離門檻1萬7000多票的一步之遙敗下陣來，雖然未能成功罷免黃捷，但從選區結構、民進黨在背後灑... 由黃紹庭發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)