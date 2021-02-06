美國有線電視新聞網(CNN)報導，繼緬甸日前傳出軍事政變，翁山蘇姬遭軍方拘禁後，緬甸6日爆發政變以來首次大規模有組織的抗議潮。上千人湧入緬甸最大城市仰光街頭，譴責軍方政變與囚禁翁山蘇姬；對此，緬甸軍方則回以「全國大斷網」。由於軍方成功斷網、切斷抗議者的聯繫，加上民眾害怕鎮壓，此波抗議潮能產生的影響，恐怕微乎其微。

報導中指出，大批人群走上仰光街頭，揮舞旗幟並吶喊「我們要民主」、「釋放翁山蘇姬與民選議員」。不少抗議者比出反對軍方統治的手勢，另有群眾發送水和食物給抗議人群集警察，試圖緩解現場緊張氣氛。

儘管目擊者表示，抗議人數正不斷膨脹中；事實上，示威潮僅維持數小時便化整為零。不過，在部分據點中仍有民眾持續抗議，包括數百名青年聚集在仰光大學的示威活動。

報導分析，這項抗議產生的反彈力道微乎其微。除害怕政府進一步鎮壓外，最主要的原因為通訊困難。繼軍方封鎖IG與推特後，軍方再度祭出全國網路中斷，試圖鞏固掠取的權力。

隨著緬甸運輸與通訊部下令切斷全國數據網路，網路追蹤組織NetBlocks表示，緬甸即時網路數據顯示連接率已跌落平日水平的16%，幾乎完全斷網，而網路使用者也紛紛抱怨難以上網。

負責經營緬甸電信業務的挪威電信表示，運輸與通訊部引用緬甸電信法，以避免假新聞散播影響國家穩定與民眾利益為由下令斷網。「我們對此舉造成緬甸民眾的影響，深感遺憾」。

CNN分析，雖然電話與簡訊仍可正常發送；但網路卻斷斷續續的，難以使用臉書、IG、Twitter或瀏覽新聞網頁。《美聯社》指出，社群媒體在政變後成為獨立新聞的主要管道，也成為抗議民眾籌組活動的重要工具，因而成為政府的眼中釘。

(中時新聞網)