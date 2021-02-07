更具傳染性的南非變種新冠病毒株「B.1.351」非常難防，最新研究顯示，曾經感染過新冠肺炎、體內存有抗體的患者恐怕也對南非變種病毒沒轍，4%的受試者仍再次感染。

南非變種新冠令人擔憂。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，最近剛公布新冠疫苗臨床試驗數據的美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax），在進行臨床試驗時意外發現曾經感染過新冠肺炎的受試者，體內存有的抗體並無法有效對抗南非變種新冠病毒。諾瓦瓦克斯在南非進行的臨床試驗中，30%的受試者曾經感染過新冠肺炎並且痊癒，他們在試驗中擔任對照組的角色，被施打成份為鹽水的安慰劑，最後顯示當中將近4%的受試者仍再次感染新冠病毒，和臨床試驗中未曾感染過病毒的受試者比例相近。

這項意外發現引起學界高度關注，因為這意味著感染新冠肺炎後人體建立的天然抗體保護或許無法防範變種病毒，人類必須要靠疫苗才能杜絕變種病毒，共同負責美國聯邦疫苗臨床試驗工作的西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家柯里（Larry Corey）表示，實驗數據非常「可怕」，代表接種疫苗的效果必須要比天然免疫更好。

《華盛頓郵報》指出，試驗數據為人類如何控制新冠疫情有潛在影響，特別是強調了接種疫苗的重要性，當中也包含讓那些曾經染疫後來痊癒的康復者接種疫苗，另外人類要達成群體免疫，也必須仰賴大規模接種疫苗。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）指出，數據顯示施打疫苗會比自然感染提供更好的保護力，成為推廣疫苗接種的強大工具，「這個據確實非常具有啟發性，感染新冠後獲得的天然免疫保護，不論是免疫程度、強度、廣大，很明顯都不足以防堵變種病毒。」

不過研究人員也表示數據只是初步結果，受試者人數太少，仍須更多數據才能得出結論。美國喬治城大學（Georgetown University）病毒學家拉絲穆森（Angela Rasmussen）表示，「我特別擔心部分過早得出的結論可能會奪走人們的希望，我擔心他們會得到我們再也無法擺脫這個（指病毒）的訊息。」

(中時新聞網)