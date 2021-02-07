一名男友日前遭交往10年的女友逼婚，但他抱怨對方衛生習慣差，不但垃圾隨手扔、3天洗1次澡，就連患婦科疾病也不願就醫，導致2人性行為時，女友總因為不舒服草草結束，2人10年來僅發生不到20次性行為，他擔心結婚後的生活也是如此，不願結婚；許多網友則說，生活習慣、性事若都不合，真的不用勉強在一起了。

該男友在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他和女友交往10年，對方日前希望結婚，但他卻因為個人因素卻步了，他說女友衛生習慣不好，用完的衛生紙、口罩、牙籤習慣丟桌上，堆積了一周才會丟進垃圾桶，穿過的衣物也會堆在椅子上，平均3天才洗一次澡，因為女友有婦科疾病，發生性關係時會不舒服，因此2人10年來性行為次數不20次，過程中常不到5分鐘，對方就喊不要、草草結束。

男友抱怨女友衛生習慣差，2人交往10年來僅發生不到20次性行為。（圖／翻攝自臉書「靠北女友2.0」）

該男友說，因為他也潔癖，2人經常因為衛生習慣爭吵，他每個月給女友5千至2萬，經濟上因此才較少爭執，他說未來若真的結婚，希望能有正常的性生活，他曾提議花錢找人解決生理需求，但對方不肯、以分手威脅，他也希望對方更愛乾淨，把結婚估算花費的50萬省下，用作旅遊等，2人僅登記就好。

種種條件下，該男友面對結婚充滿恐懼與未知，他直言「為了整潔、性愛問題分手是不是很自私？但真的咬牙結婚了，我們的問題還是存在。」他因此發文求助網友，許多網友則留言說，「這麼不合還能撐10年，換一個比較快」、「3天不洗澡，真的髒的可以，這就算沒有潔癖的人都難忍受吧？」「我覺得你們彼此不適合，除了生活方式差異或許能包容，性事其實也是要契合才能走的長久」、「一段感情，生活習慣不好就算了，連性生活也不協調的話，真的很難繼續走下去！」

(中時新聞網)