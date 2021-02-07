農曆新年之前的PLG上半季最後一戰，7日在桃園巨蛋閉館開打，靠著里德、傑克兩名洋將都拿雙十數據，關達祐、「澎澎」陳冠全兩名本土球員也分別貢獻13分、12分，桃園領航猿終場97比82力挫台北富邦勇士，除摘對戰首勝，也送富邦苦吞本季首次2連敗。

選擇讓「野獸」林志傑輪休的富邦，開賽就處落後劣勢，主因是里德、傑克、陳冠全等領航猿球員輪番開火，但到次節，富邦靠著辛特力與張宗憲攜手打出11比0猛攻超前，可是領航猿重新追上，打完上半場，領航猿仍以50比48領先。

來到第3節，里德再次開火，搭配陳冠全、關達祐、張耕淯等人火力支援，領航猿再次擴大領先到15分，也讓富邦再次陷入苦追窘境，可惜來到末節，領航猿靠著傑克、里德輪流上場發威，繼續保持雙位數領先，富邦無奈接受落敗現實。

里德貢獻27分、12籃板，傑克也有21分、12籃板，儘管戴維斯只有8分進帳，卻也抓下9籃板；富邦以辛特力28分最高，張宗憲16分居次。目前上半季打完，富邦仍以10勝3敗居首，領航猿7勝5敗，夢想家5勝7敗，攻城獅3勝10敗。

(工商 )