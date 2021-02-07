印度北部冰川斷裂引發山洪暴發 傷亡估計達150人

正在印度與中國分別向邊境增加駐軍之際，靠近邊境地帶的印度北部北安查爾邦(Uttarakhand)7日發生冰川斷裂後沖毀大壩，洪水夾帶泥石岩石沖毀下游村莊。當地官員估計，造成傷亡人數可能高達100至150人。

據《印度時報》報導說，南達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日上午部分冰川斷裂，道里根加河（Dhauli Ganga）發生大規模洪水，湍急水流沖向下游村落，大量洪水夾帶岩石、泥土而下，河岸許多房屋遭損毀。印度總理莫迪表示，為事發地區民眾的安全祈禱，一直在關注救援行動的資訊。

印度北部北安查爾邦(Uttarakhand)發生冰川斷裂撞沖毀大壩，洪水淹沒當地村莊，位於甘吉斯河上的橋樑已經封閉。（圖／美聯社））

另據路透社報導，印度政府向北部多個地區發出高度戒備狀態，警告冰川斷裂，導致河流水位上升，當局現已宣布北部多個地區進入高度警戒狀態，要求居民撤離。據印度媒體播出的片段顯示，大量洪水湧向北阿坎德邦的水壩，部分水壩決堤，目前部分地區的水量已逐漸減少，當局也派遣搜救部隊前往災區救援。北安查爾邦官員表示，實際受災人數尚未得到證實，但估計此次事故恐怕造成100人至150人死亡。

(中時新聞網)