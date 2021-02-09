日本海上自衛隊(JMSDF)的「蒼龍號」潛艦，在昨天於四國島高知縣高知縣足摺岬外海，與商船發生擦撞，並造成3名水手的受傷。雖然最初的報導曾表示蒼龍號受損輕微，但最新的照片卻顯示，遭碰撞的帆罩部分有明顯的凹陷，一側的平衡舵下垂，顯然已經失去作用。

朝日新聞報導，「蒼龍號」在擦撞後，就維持水面航行的狀態，同時日本海上保安廳在事故後，派出直升機與巡邏艇前往事故地點支援，並派員進入潛艦，檢查潛望鏡和天線的損壞程度，詢問艦上人員事故過程，並檢查航行路線。

衝突事故を起こした潜水艦「そうりゅう」

據海事參謀處與海上保安廳的說法，蒼龍號當時正在航行訓練，所受指令是「上浮至潛望鏡深度、窺探海面情況，伸出天線建立通訊」，他們太晚才發現海面的商船，已經無法迴避。」

被潛艦擦撞船底的是1艘香港籍貨輪「海洋月女神號」(Ocean Artemis)，排水量51,208噸，從中國青島出發前往岡山縣倉敷市的水島港。撞沒有導致船員受傷。

帆罩是潛艦較突出的部分，此處是乘員出入口的所在，包括潛望鏡、通訊天線與通氣管也安裝於此。帆罩頂部會設有觀景窗，當潛艦在水上航行時，領航員與艦長可以在此看看風景，不過此處不屬壓力殼，所以當潛艦下潛時，帆罩是被海水充滿的。另外，許多潛艦的平衡舵會設在帆罩處，左右各一，可控制潛艦的上浮。

(中時新聞網)