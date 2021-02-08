驗船中心（CR）日昨發布應用於船舶系統／設備之鋰離子電池準則2021，驗船中心表示因使用鋰離子電池作為船舶電力系統可有效提升效率並節省燃料，進而達到減少溫室氣體之排放，為此特別參考國際電工委員會（IEC）的標準編制相關準則，以提供航運界人員作為設計、安裝、測試及檢驗的參考標準。

驗船中心進一步說明，近日鋰離子電池應用於船舶與海洋產業的比率漸增，與傳統燃料電源系統相比，可顯著降低噪音及振動，此外，鋰離子電池具有能量密度高、循環壽命長、充電快速、自放電率低及無記憶效應等優點，然也因其能量密度高導致化學性能相當活潑，故本準則亦也針對其危險性防範措施進行著墨，期能提升鋰離子電池運用於船舶系統之安全性、避免災害發生。

驗船中心強調雖目前船舶系統實際運用鋰離子電池之規劃尚未普及，然隨著環保意識抬頭及防止污染法規日漸嚴格，採用替代能源取代石化燃料將為未來之趨勢，驗船中心與時俱進，不斷前進及成長，投入準則開發，希冀成為航運界可靠之合作夥伴。

前述準則已於驗船中心網頁出版刊物頁面公布實施，歡迎業界採用、參考及回饋。

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