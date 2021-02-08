針對勞動基金炒股弊案，游迺文等12人依貪汙罪起訴求處重刑，民眾黨立委賴香伶今日表示，不能把問題全部丟給司法裁判，行政與立法也責無旁貸，勞動部的行政調查、懲處作業應立刻啟動，這次弊案爆發不僅突顯了法規上的不足，也讓組織編制的問題浮上檯面。

賴香伶指出，法規上，勞動基金監理會是依照「勞動部勞動基金監理會設置辦法」設置，雖然監理會名義上是外部監督機制，但該辦法是勞動部訂定，以致監理會無從發揮監理功能，監理委員只有建議權而無監督權，讓勞退基金的獲利面和防弊面都無法發揮實效。

賴香伶說，組織上，勞動基金運用局（下稱勞金局）人力、人才也有所不足，主要原因在於業務性質同為基金操盤，但勞金局人員的薪資與外界私人企業的操盤手落差甚大，面對龐大的勞動基金，勞金局也只有141人來運作，其人力明顯不足，甚至還必須受到內部公約和公務員廉政倫理規範的限制，讓政府的基金運用難以招攬到人才。

賴香伶表示，要有效防止弊案再次發生，棍子與蘿蔔是必要的，這次弊案，讓人感到憤怒。如今檢方已經起訴，勞動部的行政調查應立刻啟動，勞金局也已承諾，該停職或解僱的都應儘速依法辦理。

賴香伶認為，只處罰公務員無法真正根除問題，勞金局仍有相當勤奮的基層人員在努力，行政和立法也應該要立刻改善現行組織和法規上的不足，才是正本清源之道。

(中時 )