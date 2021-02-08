硬幹到底！為了扶植華視上架，NCC殺紅眼，今日正式駁回大豐電、TBC申請由美國電視新聞網CNN，以及在嘉義縣經營的世新、國聲規劃以法國新聞頻報FRANCE 24補進52台的申請，原因是「與收視習慣不符」，吃相之難看令各界傻眼。

中天新聞台撤出有線電視後2個月，進度重回原點，先前NCC主委陳耀祥兩度找中嘉喝咖啡，暗示中嘉撤回寰宇新聞台申請，未料中嘉不從，NCC於是使出拖字訣，逼迫中嘉撤回寰宇新聞台申請，改與華視簽下代理約，預計換頻申請將於農曆年後送件。

至於大豐電及TBC申請由CNN替補、還有世新與國聲申請以FRANCE 24替補，在今日加開的委員會也被駁回，NCC說法是「與收視習慣不符」，給業者碰了軟釘子。

已榮登「新聞台劊子手」的NCC主委陳耀祥上周大言不慚表示，華視能上下52台是是談判能力的結果，系統商從過去付幾億元授權費給頻道，現在可以拿上架費，沒有什麼不好。今日委員會結果出爐，顯示陳耀祥為遂行政治任務已不惜毀譽。

對於陳耀祥說法，過去系統業者要付好幾億元的授權費給中天新聞台，現在跟華視談好，還可以拿上架費，加總可以多賺幾億元，沒什麼不好。系統業者笑稱，是沒有什麼不好，但這叫「賤價出售」，是在NCC的威迫下含淚接受。

(中時 )