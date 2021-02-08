召喚x戰姬官方PV

由 Electronic Soul 發行的超輕度美少女冒險手遊《召喚×戰姬》今(8)日宣布，展開事前預約，同步釋出遊戲特色介紹。

「勇者大陸」生活著各式各樣的奇特種族，其中人類、精靈、天使、魔族實力最為強大，他們四族各自佔領一片區域，統治著這片大陸，某一天毀滅了無數其他世界的『黑暗軍團』突然降臨，企圖佔領並摧毀整個勇者大陸！面對強大的『黑暗軍團』，四族族只有聯合起來，他們將挑選出品德高尚和具有天賦的人接受傳承傾力培養，為最終的決戰做著準備…

讓我們組隊，前往拯救異世界

而此刻，作為傭兵的主角正在一處森林完成接收到的委託，突然一道白光閃過，主角被召喚過去，陰差陽錯的成為了新任【勇者】！

極致畫面 萌萌養成 打造自己的最強軍團

在冒險的道路上，魔族少年庫奇、精靈少女米蕾雅、路癡天使莉莉絲等追隨者會一一來到主角的身邊，遊戲中描繪廣大的世界觀並擁有豐富劇本，給予玩家極致的代入感，如同置身於冒險世界。

輕鬆養成RPG，養成只屬於你的戰姬

為了讓這個世界更加精彩，我們特別邀請知名漫畫家設計並製作了人設細膩、畫風精緻的眾多美妙少女身影；全3D超清打造，帶給您沉浸式遊戲體驗，為您開創一個不一樣的異世界冒險！

百位萌萌戰姬參上

事前登入火熱預約中 完成預約領超值好禮

《召喚×戰姬》已經開啟了事前登錄活動囉！！現在參加事前預約就有好禮大放送，只要參加事前預約就能免費獲得鑽石、召喚券等海量豪華大禮包！，打造異世界最強後宮團，和戰姬們一起擊退魔王，拯救勇者大陸吧！

快來與戰姬相約，一起領取海量禮包

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(科技)