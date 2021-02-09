洛杉磯天使「二刀流」大谷翔平邁入旅美第4個球季，26歲的他今年首度取得薪資仲裁資格，原本要舉行聽證會。不過天使球團9日宣布與大谷達成協議，雙方同意兩年850萬美元的合約(約台幣2.4億)。第一年的薪資為300萬美元，第2年550萬美元。

大聯盟登錄3個球季的選手可取得薪資仲裁資格，球員若不滿意球團價碼，可向薪資調停委員會要求仲裁。2月開始薪資聽證會，大谷的安排在本月中旬，天使趕在最後一刻解決。大谷2018年加入大聯盟，近3年領取底薪54萬美元、65萬美元，70萬美元，還有230萬美元簽約金。

大谷一方提出的價碼是330萬美元，但天使只給250萬美元，最後讓步到300萬美元。過去大聯盟的日籍球員野茂英雄、田澤純一都曾申請薪資仲裁，最後及時談妥合約，但他們畢竟不是二刀流，仲裁委員根本沒看過這種人。

天使總管米納西安(Perry Minasian)當時表示這場仲裁戰爭不容易打，因為大谷翔平擁有罕見的二刀流技能，結果無法預料。「這是非常獨特的案件，聯盟沒有任何前例。我們談過之後覺得可以提升到兩年合約，這有點冒險，但可以讓球員愉快。」大谷如果維持二刀流就是天使賺到了，反之受傷或狀態不佳就只能當專職打者。

大聯盟球員滿6季可成為自由球員，大谷的合約保障兩年，所以他只剩下1次仲裁需求(2023年)，若天使沒續約他就會投入自由市場，屆時他29歲。

(中時新聞網)