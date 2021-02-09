電玩遊戲發行商藝電（Electronic Arts）周一宣布，將以24億美元收購手遊開發商Glu Mobile Inc，在《Design Home》、《Covet Fashion》與《MLB Tap Sports Baseball》等遊戲生力軍加入後，可望進一步強化公司的行動遊戲平台。

藝電執行長Andrew Wilson表示，手遊將持續壯大成為全球最大的遊戲平台，隨著Glu的遊戲與人才加入，我們的行動業務規模擴大1倍。

藝電出價每股12.50美元現金收購Glu，較Glu周一收盤價溢價約33%。周一盤後藝電股價上漲約1%，Glu盤後股價一度暫停交易，隨後飆升33.65%，一舉站上收購價。

這項交易預計將在截至6月30日的季度完成，使企業總價值達到21億美元，其中包括來自Glu的淨現金3.64億美元。

根據研究公司NPD調查，為了防止新冠狀病毒傳播而取消重大公共活動使虛擬娛樂的需求激增，去年美國的電玩遊戲銷售額達到569億美元，創下歷史新高。

因看好《FIFA 21》和《Madden NFL 21》等體育類遊戲產品將熱賣，藝電日前已上修全年營收展望。

(時報資訊)