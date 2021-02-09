下周國際新聞事件

2/15 周一 日本第4季經濟成長率

日本12月工業生產

歐元區12月工業生產

美國總統日美股休市一天

2/16 周二 澳洲央行會議記錄

法國第4季失業率

歐元區第4季就業人數變化

歐元區第4季經濟成長率

德國2月ZEW經濟信心指數

美國2月紐約州製造業指數

業績報告：AIG、HSBC

2/17 周三 日本2月路透短觀指數

日本1月貿易收支

日本12月機械訂單

澳洲央行談話

英國1月通膨率

歐元區非貨幣政策會議

美國1月零售銷售

美國1月生產者物價指數

美國1月工業生產

2/18 周四 美國聯邦公開市場委員會會議記錄

美國API原油庫存報告

澳洲1月失業率

美國請領失業給付人數報告

美國1月新屋開工/建築許可

歐元區2月消費者信心

2/19 周五 美國EIA原油庫存報告

韓國1月生產者物價指數

澳洲2月Markit採購經理人指數

日本1月通膨率

日本2月au Jibun銀行採購經理人指數

德國1月生產者物價指數

英國1月零售銷售

法國1月通膨率

法國/德國/歐元區/美國2月Markit採購經理人指數

英國2月Markit/CIPS採購經理人指數

美國1月成屋銷售

《觀光股》美食1月營收近7月低點 美國業績止跌回升
《國際經濟》英國呼籲修改脫歐貿易協定

(時報資訊)

#美國 #歐元區 #採購經理人指數 #工業生產 #法國