下周國際新聞事件
2/15 周一 日本第4季經濟成長率
日本12月工業生產
歐元區12月工業生產
美國總統日美股休市一天
2/16 周二 澳洲央行會議記錄
法國第4季失業率
歐元區第4季就業人數變化
歐元區第4季經濟成長率
德國2月ZEW經濟信心指數
美國2月紐約州製造業指數
業績報告：AIG、HSBC
2/17 周三 日本2月路透短觀指數
日本1月貿易收支
日本12月機械訂單
澳洲央行談話
英國1月通膨率
歐元區非貨幣政策會議
美國1月零售銷售
美國1月生產者物價指數
美國1月工業生產
2/18 周四 美國聯邦公開市場委員會會議記錄
美國API原油庫存報告
澳洲1月失業率
美國請領失業給付人數報告
美國1月新屋開工/建築許可
歐元區2月消費者信心
2/19 周五 美國EIA原油庫存報告
韓國1月生產者物價指數
澳洲2月Markit採購經理人指數
日本1月通膨率
日本2月au Jibun銀行採購經理人指數
德國1月生產者物價指數
英國1月零售銷售
法國1月通膨率
法國/德國/歐元區/美國2月Markit採購經理人指數
英國2月Markit/CIPS採購經理人指數
美國1月成屋銷售
(時報資訊)
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