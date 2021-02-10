一台機車10日下午從新竹市中山路疾駛，途經西門派出所前路口並未減速，導致與一輛汽車碰撞，機車瞬間飛出還滑行20公尺遠，機車騎士與女乘客噴飛倒地，其中女子因臀部著地，痛得無法起身，待救援時卻下起雨，警方見狀趕緊替女子撐傘，成了小年夜最美的風景。

一名男子騎著機車載著女性友人，途經中山路西門派出所前方路口時，遇上從旁慢駛而來的汽車，因機車車速過快，雙方發生碰撞。在強力撞擊下，汽車引擎蓋被撞凹，機車則飛出往前滑約20公尺遠，掃過路旁停放的機車再撞上建築物柱子才停下。

過程中女子重摔在一旁人行道上，但女子仍堅持滑手機、講電話，跟親友通報自己發生車禍，但由於女子臀部著地，痛得無法起身，警方擔心女子身上有傷也不敢驚動。在等待救援前，偏偏又下起了小雨，洪姓巡佐見狀趕緊撐傘替女子擋下風雨，直到消防隊員抵達，仍一路持傘護送女子上救護車。

警方呼籲民眾駕車或騎車經過路口時應減速慢行，切勿搶快，尤其市區道路速限40公里，除了減速也要注意交通號誌，才能平安過好年。

(中時 )