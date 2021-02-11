農曆春節到了，各個政治人物也紛紛發出應景的賀年貼文，向民眾拜年，國民黨前主席洪秀柱也發文表示，大家過年回家最怕的就是被長輩問到各種問題，不管是長輩還是晚輩都要運用智慧表達心裡的關心與尊重，讓過年更溫馨。

洪秀柱貼出一張她與台北市議員侯漢廷的照片，搭配上「年終多少啊？車子買哪台？房子買了沒？女友啥職業？何時結婚？何時讓我抱孫？」等讓晚輩備感壓力的設計對白，讓網友看得壓力山大。

洪秀柱表示，很多上班族朋友已經開始放假了，回到家鄉過年一定會遇到熱情的親戚長輩們，噓寒問暖在所難免。

雖然全世界都受到疫情衝擊，但人與人之間的情感與溫暖是不會改變的。洪秀柱指出，很多時候過量的關心會讓人感受到壓力，反而壞了一片美意，所以不管是長輩還是晚輩，都要運用智慧表達心裡的關心和尊重喔！祝福每一位朋友，在小年夜都可以享受家庭的幸福和樂、闔家平安。

(中時新聞網)