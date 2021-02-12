台南南鯤鯓代天府今年抽出「辛酉」國運籤，屬於「中上籤」，籤詩「凶事脫出化成吉」，各界都認為認為今年的國運會漸入佳境。針對台灣牛年國運，民俗專家林正義對此表示，台灣在兩個卦象裡面，分別是井卦及雷天大壯卦，台灣可以避開災難，甚至可趁世界在不好的時候竄起。

林正義在政論節目《新聞面對面》中表示，全世界都是在陰裡面，只有台灣是出現陽氣，就是陰中陽。陰中陽是一個好現象，曾有一位荷蘭的科學家來到南港一量，嚇了一跳，他說南港公園的能量是荷蘭的5倍，就是這個地方的能量很強，禍害就不容易來。

林正義舉例指出，若你去看中醫，就會問陽氣足不足，陽氣足元神活動就會強，所以台灣去年磐石艦事件，很多阿兵哥放假都已經有感染了，結果就沒有傳開。像香菇要在香菇寮那個環境長大，但是在陽氣多的地方就不容易長大，所以細菌也要找環境，病毒也是一樣。

林正義接著表示，台灣在兩個卦象裡面，一個叫雷天大壯，另外一個叫井卦。井卦就是地上都沒有水了，河流湖泊都乾了，可是家裡還有一口井，所以台灣不會餓死，台灣可以避開災難；第二個卦就是雷天大壯，指在國際上，台灣本來是小孩，現在轉大人，今年來講叫雷天大壯，就是變壯年，所以要趁世界不好的時候，台灣要竄起。

(中時新聞網)