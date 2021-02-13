政府領頭打炒房，讓部分買盤趨觀望，以及去年農曆年落在1月導致低基期，1月六都建物買賣移轉2.4萬棟，月減8.3％，除台中市以外皆呈現下修情況。府房市政策影響交易量，1月的數據主要是反應去年12月陸續推出的政策，但剛性需求的民眾是否可以進場買房，專家有不同看法。

根據六都地政局公布的1月建物買賣移轉棟數來看，台北市月減8.7％，新北市月減10.6％，桃園市月減12.9％，台中市月增4.6％，台南市月減7.8％，高雄市月減15.5％。與房市熱度處於頂峰的去年12月相比，除台中市以外六都，交易量皆衰退8～16％。

據《好房網》報導，消基會房委會委員張欣民指出，在政策推動下，投資買盤力道減弱，許多民眾反而擔憂買房被套在高點，短線觀望態度濃厚，至少預估半年後(大概在7、8月)價格才會回穩，在此之前應該先做好功課觀望，避免吃悶虧。

永慶房屋業管部協理謝志傑指出，剛性需求買盤依然存在，在民眾消化完房市資訊後，交易量有望延續2020年的房市熱度。

(中時新聞網)