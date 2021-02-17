果菜市場開市吸引人潮群聚 民眾憂爆發群聚感染 北農：防疫絕不鬆懈。（吳康瑋攝）

果菜市場開市吸引人潮群聚 民眾憂爆發群聚感染 北農：防疫絕不鬆懈。（吳康瑋攝）

果菜市場開市吸引人潮群聚 民眾憂爆發群聚感染 北農：防疫絕不鬆懈。（北農提供／吳康瑋台北傳真）

春節連假結束，台北花市、果菜、農漁、家禽批發市場在17日開市，其中，萬大路上的第一果菜市場，常年供應台北居民的蔬果需求，因此從清晨就湧進大量人潮，場面相當熱鬧，但民眾群聚也會增加染疫的風險，對此，台北農產公司主秘路全利指出，凡進入市場皆強制戴口罩，若有承銷人未遵守規定，將嚴格禁止交易，工作人員會以舉牌及廣播提醒，年後的做法跟年前一樣，防疫絕不鬆懈。

第一果菜市場曾傳出有批貨攤商未戴上口罩，且進出未量測體溫，引起採買民眾一陣恐慌，路全利指出，果菜市場每天都會進行消毒，但批發場不是封閉式場所，也非中央公告的八大類場合，所以進出不用量測體溫，但無論是業者還是民眾，惟有確實戴好口罩，才能顧好彼此的健康安全；市場處強調，凡未戴口罩經勸導不聽者，都將依傳染病防治法，裁罰3千元以上至1萬5千元不等的罰鍰，請民眾務必戴好戴滿。

此外，關於批發市場開市的買氣，路全利指出，首日交易量僅有2205公噸，蔬菜每公斤平均批發價為19.2元，主因為開市進貨量較休市前大幅增加，但拍賣實際情況不穩，買氣弱，影響到整體市況及買氣的表現，現場承銷人購買意願趨減，只願在一旁觀望，連累交易市況疲軟。

記者實際走訪第一果菜市場，發現民眾購買蔬果的意願，也受品質、價格及保存時限，很大的影響，其中市場內較耐放的地瓜、芋頭、山藥、洋蔥率先銷售一空，甚至有販售地瓜的攤商，才開市一個小時就完售，路全利表示，整體葉菜價格互有漲跌，高麗菜貨量約485噸量太大，價格下跌1元。

(中時 )