為了讓民眾吃得健康又好吃，高市府農業局結合農業與餐廳業者，媒合「產地到餐桌」安全食材供業者使用，提供消費者安全飲食，創造政府、業者及消費者三贏，推出高雄綠色友善餐廳驗證，並委託高雄餐旅大學辦理包括能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色採購、永續經營及衛生安全等六大構面評鑑，為消費者嚴格把關。

高雄市政府農業局表示，高市共有45家餐廳業者取得高雄綠色友善餐廳驗證，餐廳風格從大型餐飲集團到歐式、法式、日式、台式及印度料理等一應俱全。

來自高雄市大社區的微風市集有機小農盧定楠就是固定提供食材的小農之一，他種植有機綠竹筍及土芭樂，特別是土芭樂讓他的農園在高雄一戰成名。

盧定楠說，「多數消費者偏愛脆脆的珍珠芭樂，土芭樂雖然香又甜，但口感太軟不受歡迎。」他原本打算「從善如流」砍掉四分地的土芭樂，改種珍珠芭樂，半路卻殺出「知音」來，有高雄綠色友善餐廳指名要他的土芭樂，有多少買多少，隨他開價，原來餐廳主廚成功研發芭樂口味生乳捲，就是要甜甜香香軟軟的土芭樂才好吃，盧定楠忍不住笑說：「這叫做天無絕人之路，土芭樂也會自己找出路！」

高雄餐旅大學餐旅學院院長劉秀慧表示，農業局除媒合餐廳業者使用安全的在地食材，並辦理綠色友善餐廳教育訓練，除協助業者至產地觀摩，透過實際接觸產地與農友互動，更能感受高雄在地農產的品質與價值，而農友們也可以了解業者喜好和市場需求，對所生產的農畜產品做生產調整調配，藉此開拓通路。著名的LAONE簡天才師傅也表示農業局會不定期推出各種時令主題餐會，由綠色友善餐廳主廚操刀，推出在地食材美味佳餚，除行銷高雄在地農產，鼓勵消費者共同響應在地食材季節限定料理，來到高雄一定要去好好品味。

農業局代理局長王正一表示，綠色友善餐廳符合現代消費者追求安全、環保、健康飲食的潮流所需，若能由政府帶領，大膽邁開農業的範疇，與在地餐飲業合作推動安心在地食材，與有機市集及農場合作，農產品從生產、販售到食用，形成一個安全網絡，如此理念值得有意跟進的縣市政府參考。高雄綠色友善餐廳相關資訊敬請上高雄市政府農業局網頁(http：／／agri.kcg.gov.tw／)查詢。

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