萬和宮植斗法會，蕭董事長率領董監事祈求天上聖母保佑。（萬和宮提供）

萬和宮植斗法會的平安福圓，吸引大批信眾前往。（萬和宮提供）

台中市萬和宮今天舉辦辛丑牛年植斗祈安法會，絡繹不絕的信眾向天上聖母虔誠感恩、祈福。儘管因應新冠肺炎疫情依舊，採取防疫措施，取消平安粥，僅供應平安福圓（湯圓）及贈送夀麵。董事長蕭清杰說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，萬和宮每年均以莊嚴誠敬的態度舉辦。

辛丑牛年植斗法會，在鳴鐘36響，擂鼓72通聲中。蕭清杰率領董監事，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進。」接著，由彰化朝天堂普銓法師開懺，並偕同蕭清杰及董事、前總幹事張俊鎮到斗燈、太歲殿、光明燈、文昌燈殿逐一灑淨及點燈；誦經團持續誦經祈福，相當莊嚴肅穆。

今天適逢星期天，更多善男信女到萬和宮，祈求媽祖保佑閤家平安，香火繚繞；正殿的供桌，擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，增添植斗法會的熱鬧氣氛。

萬和宮多年來謝斗及植斗法會，均在萬和文化大樓地下室餐廳供應素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，頗受歡迎。但從去年2月9日的庚子鼠年植斗法會，顧慮到新冠肺炎疫情延燒，採取防疫措施，取消平安粥，改為贈送每人一份平夀麵。

廟方今天煮60斗「平安福圓」的甜湯圓。上午九點左右，等候品嘗福圓的信眾，排隊領取，井然有序。信眾稱讚香Q好吃。蕭清杰說，供應湯圓，具有祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安、順利、圓滿的意義。

萬和宮也在萬和文化大樓一樓走廊贈送每人一份平夀麵，帶回與家人分享平安、吉祥、健康。「祝福大家平安」、「謝謝」、「萬和宮平安夀麵，很好吃」董監事們給信眾們獻上最大的祝福，也獲得熱烈回應，互動熱絡、溫馨。

(中時 )