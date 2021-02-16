一項跨國研究顯示，罹患牙周病的新冠患者死亡率較其他患者高出9倍。

一項跨國研究顯示，牙周病可能如同肥胖、糖尿病等，是影響新冠患者轉為重症的危險因子，研究結果顯示，罹患牙周病的新冠患者死亡率較其他患者高出9倍。

英國《太陽報》（The Sun）報導，來自卡達、加拿大、西班牙的學者2月1日在《臨床牙周病期刊》（Journal of Clinical Periodontology）上發表關於牙周病與新冠患者病況程度的關聯研究，研究人員於2020年2月至7月期間針對568名卡達新冠患者進行分析，將568名患者分類為病例組與控制阻，病例組的患者為出現併發症的重症患者，包含死亡病例、進入加護病房治療的病患、以及需要呼吸器輔助的患者，控制組則為沒有出現主要併發症的出院患者，團隊採用「邏輯迴歸分析」（logistic regression）比對兩組患者的病況程度及牙周病的症狀，研究中將牙周病定義為2顆以上牙齒的齒槽骨遭侵蝕的重度牙周炎患者。

研究結果顯示，568名新冠患者中，258人為牙周病患者、310人沒有牙周病，牙周病患者中有33人出現新冠併發症，沒有牙周病的患者中只有7人出現新冠併發症。

經過進一步分析後，研究發現牙周病與新冠重症顯著相關，罹患牙周病的新冠患者死亡率多出9倍，需要呼吸器治療的可能性多出4.5倍，被送進加護病房治療的可能性多出3.5倍。

此外，血液檢測顯示，有牙周病問題的新冠患者，體內發炎程度也更高。

專家指出，發炎狀況或許解釋了何以部分患者比其他患者出現更多併發症。

歐洲牙周病學協會（European Federation of Periodontology）會長夏比拉（Lior Shapira）表示，口腔發炎可能為新冠病毒開啟了一扇大門，讓病毒變得更兇猛。

參與研究的西班牙馬德里康普頓斯大學（Complutense University in Madrid）學者桑茲（Mariano Sanz）指出，重度牙周病患者甚至可以吸入口腔細菌，讓細菌進一步感染肺部，導致部分患者必須使用呼吸器，這種狀況可能讓新冠患者病情惡化，提升他們的死亡風險。

他認為醫院應該區分出有牙周病的新冠患者，讓他們使用殺菌漱口水，降低細菌傳播。

英國牙醫芭爾（Nina Bal）表示，學界早就知道牙周病與包括氣喘在內等呼吸道疾病之間的關聯，因此此份跨國研究成果並不令她驚訝，她說重度牙周病患者新冠重症風險提升，是體內發炎反應增強的訊號，「牙齦疾病為其他細菌、病毒打開了大門，讓它們找到更容易進入人體的途徑。」她認為提供新冠患者殺菌漱口水，作為治療患者牙齦疾病及預防的措施都是同樣重要的。

夏比拉也指出， 政府、醫院應該將口腔護理列入防疫建議，作為降低新冠重症的建議之一。

(中時新聞網)