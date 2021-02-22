近日印度多地又出現了新冠確診病例激增的情況，醫學專家表示，這與印度出現了240種新的新冠病毒變種毒株有關，新的變種新冠病毒可以讓已有抗體的民眾再次感染，因此「印度想要實現群體免疫，恐怕只是一個神話」。

陸媒《新京報》引述《新德里電視台》(NDTV)報導，印度衛生官員稱，印度全國範圍內發現約240種變異新冠病毒。其中一些新型變種具有很高傳染性和危險性，某些毒株具有免疫「逃避機制」，一些已具備抗體或已接種疫苗的人有可能再次感染。目前需對新型毒株進行定期和廣泛的監測，除疫苗接種外，還需採取積極的檢測，追蹤接觸者和隔離措施。

全印度醫學科學研究所所長古萊利亞表示，印度新發現的變種毒株會讓已有抗體的人員再次被感染，因此要達到群體免疫聽起來就像是個神話。（圖／ANI)

印度西部馬哈拉斯特拉邦新冠病毒特別工作組成員喬希(Shahshank Joshi)博士表示，上周以來該邦感染病例激增，主要原因就是這些新型的變種病毒株。報導說，除了馬哈拉斯特拉邦，印度喀拉拉邦、中央邦、恰蒂斯加爾邦和旁遮普邦的確診病例數也在激增。

全印度醫學科學研究所所長古萊利亞(Randeep Guleria)對媒體表示，印度想要實現新冠病毒群體免疫至少要有80%的人口有抗體，但考慮到新發現的變種毒株可能導致已經有抗體的人員再次被感染，群體免疫聽起來就像是個神話。

古萊利亞強調，雖然新變種可造成已產生抗體的人群再度感染，但接種疫苗仍有必要，因疫苗可有效緩解患者症狀。

(中時新聞網)