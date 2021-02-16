1對來自花蓮夫妻初三時回桃園娘家，路過彩券行時，妻子先下車購買彩券，她先刮1000元刮刮樂，中1200元後，決定加碼2000元，並選擇她14日生日的號碼，結果中100萬大獎。（賴佑維攝）

情人節生日竟刮到100萬！1對來自花蓮夫妻初三時回桃園娘家，路過彩券行時，妻子先下車購買彩券，她先刮1000元刮刮樂，中1200元後，決定加碼2000元，並選擇她14日生日的號碼，結果中100萬大獎，堪稱最佳生日禮物。業者說，初四又有熟客刮到100萬，接連刮出大獎，他也很高興。

桃園市桃園區樂億彩券行林姓業者回憶，初三時1對來自花蓮的中年夫妻，因為春節返回桃園娘家。那天妻子先下車，選擇1000元的刮刮樂，刮出1200元，妻子決定加碼再刮2000元彩券，不料竟刮中100萬。業者說，妻子刮出大獎後，先是不可置信的數1後面的零，接著趕緊跑到車上和丈夫確認，原本丈夫也不敢相信，但回到彩券行確認後，發現的確是中100萬大獎。

業者說，2000元的刮刮樂共有18個號碼，該妻子恰好是14日情人節生日，因此決定選擇自己生日的號碼，刮出大獎相當高興，直喊的回花蓮兌獎後，會回來桃園包紅包。他補充，當時客人很多，2人拿著刮刮樂用投注站主機確認時，因金額超過5000元，電腦螢幕顯示「未授權兌獎」，店內客人雖不知2人刮中百萬，但察覺2人的喜悅，紛紛恭喜刮到大獎。

業者也透露，除了初三外，初四也接到1名熟客電話，說他也刮中100萬，詢問彩券行是否要影印留念。業者說，過去幾乎每年都會有客人刮到百萬，但今年連續2天都有百萬大獎，自己也相當訝異，也為客人感到開心。

(中時 )