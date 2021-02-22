全聯迎接元宵節，近20款湯圓28日前有優惠，還有紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等配料可伴買；24日至26日在「PXGo!全聯線上購」祭出「元宵慶團圓」活動，轉贈指定商品可回饋100福利點，免出門就能分批取貨、轉贈親友慶團圓。預計在新品、熱銷商品和轉贈活動加持下，銷量可較去年增1成。

根據去年湯圓銷量統計，全聯共賣出700萬盒，較前年成長10%，為歷年新高紀錄，兩大必吃湯圓的節日為元宵與冬至，各賣出55萬盒與90萬盒，熱銷前3名仍以傳統口味為主，分別是桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，光是3個口味的銷量就占整體約6成。

全聯「家傳鮮肉水晶湯圓」，920g，99元，數量有限，售完為止。（全聯提供）

去年冬至獨家推出的「大裕食品變色龍彩虹圓」，煮了會變色，好吃又好玩，至今賣破2.5萬盒；新品「紅豆食府鴻運四喜湯圓」添加紅麴、綠茶粉、芝麻，用紅、綠、白、灰4色象徵福、祿、喜、財。We Sweet甜點系列的「五行湯圓」，使用健康養生食材，搭配老鷹紅豆湯、芋頭甜湯、紅豆紫米粥、白玉豆花、古早味花生湯任一款甜湯，原價80元、合購價69元。至於，去年冬至才推出的「家傳鮮肉水晶湯圓」，餡料大鍋爆炒，搭上肉燥湯頭，入口有蝦米香，也是人氣推薦。

(中時 )