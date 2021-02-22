台北市內湖區成功路4段某棋牌休閒館，長期以來用合法協會掩護非法賭場賺取暴利，業者還假借舉辦「麻將競技活動」在辦公室內擺設賭桌供會員賭博，為了避免遭警方查緝，甚至還以點數卡代替現金方式進行賭博，警方經長期蒐證，本月20日持法院核發搜索票至現場查緝，當場逮到李姓負責人、2員工、44名賭客及賭資14萬元，訊後被依《賭博罪》移送法辦。

內湖警方接獲情報，指出在成功路4段的某棋牌休閒館，掛羊頭賣狗肉，暗地經營賭場，警方組成專案小組，經過長期蒐證、埋伏，在本月20日持士林地方法院搜索票到該休閒館，逮到48歲的李姓負責人、2名員工、11桌賭客共44人，並查扣現金賭資14萬元、籌碼賭資4萬多點、抽頭金5萬多元，及監視器、收銀機、記帳表等證物。

警方於現場查扣賭金、監視器、收銀機、記帳表等證物。（圖／翻攝畫面）

賭客均向警方坦承犯行，並表示是以1底100點（元），每1台20點（元）方式聚賭，而每局須繳交抽頭金100元給業者協會。警方訊後將李姓負責人等3人及賭客等共44人依涉《賭博罪》移請士林地方法院檢察署偵辦。

內湖警方呼籲，警方將持續強力掃蕩賭博不法行為，尤其針對借合法團體掩護非法賭場之業者執行掃蕩，以淨化社會治安並杜絕賭博歪風。

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(中時新聞網)