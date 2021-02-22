桃園醫院群聚感染事件落幕，桃園市長鄭文燦22日在防疫會議中宣布，除了探陪病規定要在2月25日醫院聯防會議決定，其他管制都在3月1日取消，學校和市民活動中心開放租借、關懷據點和志工服務恢復營運，春酒也能舉辦，回到去年12月之前的措施，讓桃園市民正常生活、工作、學習和消費旅遊。

鄭文燦說，桃醫事件已經落幕，院方也展開復原計畫，疫情期間桃園祭出社區防疫提升計畫，許多管制事項較中央嚴謹，22日宣布管制規定原則上在3月1日取消，包括校園、關懷聚點、市民活動中心等全都重新開放，志工恢復服務，長照和社福機構的也能探視。

鄭文燦進一步解釋，室內100人、室外500人的大型活動限制禁令也解除，回復到去年12月之前措施，春酒也開放，原本取消的尾牙，經費可以移到春酒使用，希望讓桃園市民正常生活、正常工作、正常學習、正常消費旅遊，但仍呼籲維持室內戴口罩、維持社交距離的防疫新生活，「防疫意識不能夠撤除！」至於探病跟陪病的規定，仍要在2月25日桃園市11間責任醫院聯防會議中決議。

鄭文燦也提到，為了促進春節後的旅遊跟消費信心，特別指示觀旅局、經發局推出振興計畫，其中觀旅局推出「魅力金三角」的桃園旅遊計畫，暢遊青埔、機場和桃園景點如觀光工廠、休閒農場等3景點，目前可樂旅遊和易飛網分別推出5000個名額的補貼計畫，市府也在協調其他各大旅行社跟進，歡迎旅客疫後到桃園安心旅遊。

經發局長郭裕信在防疫會中提到，桃園擁有31家觀光工廠及產業文化館，但疫情衝擊，平均營業額下降7成、來客數銳減9成，部分業者甚至受疫情衝擊暫停營業，坦言回溫沒那麼快，將配合4月兒童節、5月母親節，結合觀光工廠樂遊券、外縣市旅行團導入等，串聯觀光工廠及文化館推出超值特色商品，預估經費800萬元，將向經濟部爭取。鄭文燦也提到，振興計畫會再推出「學校版」，到休閒農場、觀光工廠戶外教學、體驗旅遊。

衛生局長王文彥也宣布好消息，截至22日桃園市與確診者接觸需居家隔離者剩4人，都是案934接觸者，將於零時解封，23日起居家隔離人數將創今年以來首度歸零，也是去年初疫情爆發以來第3度歸零。他也提到2月25日桃園市11間責任醫院聯防會議若無醫院反對，可望於3月起恢復探病。

(中時 )