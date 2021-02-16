2年前喧騰一時的新店廚餘桶女嬰屍案，雖然涉嫌棄置嬰屍的新加坡籍情侶，已返回星國，並否認棄嬰，但台北地檢署對女嬰解剖後，採集臟器檢體送至法醫研究所鑑定，初判女嬰為活胎。檢方已將25歲王姓男子與26歲郭姓女友列為殺人罪被告，並發布通緝。

2019年2月26日，新北市新店區某環保公司員工發現某廚餘桶有嬰屍，報警處理，警方調閱監視器，發現新加坡籍王男、郭姓女友王男2月19日來台，入住北市西門町武昌街一家旅館，王男26日凌晨3點多，提著袋子在西門町徒步繞了10多分鐘，將袋子丟進燒肉店外的廚餘桶後，接著到超商買牛奶、零食返回旅館，當天下午即搭機離境。

但2人出境返星國後，透過親友極力否認，警方根據2人所投宿飯店房間的浴室內採集到血跡，同年3月4日比對出與遭遺棄的女嬰屍DNA相符，戳破2人謊言，檢警對女嬰遺體解剖，也透過法務部和刑事局請星國協助。

據了解，法醫研究所將女嬰肺臟、腎臟等器官，放入水盆中觀察比較，並依序拍照存證，其中肺臟被放入水盆後，曾浮在水面上，初步推測女嬰出生後曾獨立呼吸，為求慎重，另採集肺臟等臟器切片，釐清女嬰肺臟有無因呼吸擴張過。

據資深法醫師解釋，為釐清嬰屍究竟是活胎或死胎，會將嬰屍的肺部組織放到水中觀察，如果肺部組織浮起來，顯示肺泡已吸入空氣，代表胎兒出生時有呼吸。檢方已將王男與郭女列為殺人罪被告，並發布通緝。

(中時 )