開工日不平靜！國5清晨火燒車 1人亡 06:282021/02/17 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日清晨4時52分發生一起火燒車事故，佔內外側車道，目前已知1人死亡。（圖為車禍示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（17日）大年初六開工日，國道5號南下45K、接近羅東路段，今日清晨4時52分發生一起火燒車事故，佔內外側車道，目前已知1人死亡，所幸火勢已撲滅，至於火燒車原因，還有待警方調查中。 (中時新聞網) #車禍 #火燒車 #17 #開工日 #不平靜 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 男大生去漁光島玩無辜捲進殺人案 遭劫車三貼助逃亡 - 社會 孕妻突血崩欲取消旅遊 台東民宿暖回一句話萬人狂讚 - 社會 64歲泰男喝椰子汁找回雄風 嫩妻一晚被要7次超崩潰 - 社會 基隆男洗車洗一半 突摔倒猝死自助洗車場 - 社會 路肩接減速車道沒打方向燈罰3000 法官認「沒意義」判撤罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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