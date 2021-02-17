今（17日）大年初六開工日，國道5號南下45K、接近羅東路段，今日清晨4時52分發生一起火燒車事故，佔內外側車道，目前已知1人死亡，所幸火勢已撲滅，至於火燒車原因，還有待警方調查中。

(中時新聞網)

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