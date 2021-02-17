力達-KY(4552)今年1月在大陸推動基礎建設，帶動各行業自動化生產製造的需求，使得1月淡季營收逆勢上揚，單月營收為3.91億元，月減18.2％，年增31.1％；三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別為25.3％、57.2％及13.6％。

大陸大力推動行業基礎建設，加上5G布建及車市相關產業需求帶動下，終端客戶對扮演生產製造推手的空壓機需求明顯提升，尤以兩級壓縮及低壓螺桿等中大馬力較為明顯，工廠生產線也持續加班趕工。

因應疫情返鄉風險，大陸政府提倡在地過年現象明顯，公司亦於春節期間保持一定生產備貨能力，生產線員工機動調整假期。

展望今年，對於大陸內需動能呈現相對樂觀，外在影響部分也希望隨著中美局勢變化可望有新面貌，配合今年泉州台商投資區的新廠房預計完工，持續各項高階螺桿機的發展，擴大接單動能及提高品牌能見度。

(時報資訊)