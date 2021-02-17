受惠於工業產品需求強勁，詮欣(6205)1月合併營收1.51億元，創下107年1月以來單月新高，在車用、網通/伺服器高頻高速及PC三箭齊發下，詮欣董事長吳連溪表示，公司業績會一年比一年好，法人預估，詮欣今年營收可望年成長50%，全年獲利可望較去年倍增。

詮欣於2008年啟動轉型，鎖定車用、資料庫中心/伺服器及工業控制連接器/連接線及網通內部線佈局，經過長達12年的努力，營運可望自今年展現成長力道。

受惠於產品佈局發酵，工業產品需求強勁，且農曆年節提前拉貨，詮欣1月合併營收1.51億元，年成長56.55%，創下107年1月以來新高。

就各項產品來看，車用ADAS逐漸成為汽車標配，且電動車搭載車用電子佔比大幅提升，由傳統車搭載車用電子比例20%拉升至50%，讓車用電子產品需求大幅提升，目前詮欣車用產品從原有的車用影音娛樂擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，防疲勞駕駛等ADAS相關連接器及線束，並由Teir 2廠供應商升格為Tier 1廠供應商，終端客戶涵蓋歐洲各大品牌車廠，新產品預計今年3月開始放量出貨。

詮欣預估，今年車用產品可望較去年成長90%，佔今年營收比重可望達10%，成為2021年到2023年公司營運成長的重要推手，公司目標是2022年到2023年車用產品佔比達30%。

在資料庫中心/伺服器部分，詮欣經過兩到三年耕耘，明年可望開花結果，目前已新增5家客戶，詮欣預估，明年營收可望成長5倍，佔比將從今年4%拉升至20%。

在PC方面，詮欣去年9月新增一個PC團隊，跨入NB內部線，公司華東廠亦在去年第4季增設產線，預計今年第2季初進入量產，預估今年PC產品年成長1倍，佔公司今年營收比重30%。

隨著歐洲車廠高階ADAS及乙太網路等新產品、資料庫/伺服器新客戶及PC新產品出貨放量下，吳連溪表示，業績會一年比一年好。

(時報資訊)