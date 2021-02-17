摔香姊大鬧鹿港天后宮衝到香燭部摔香。

太誇張了，鹿港天后宮大年初四晚上9點多，突然來了不名女子，一進廟後就踢供桌、香爐，衝進金香燭部，拿起一把香摔落地下，讓信徒看得嚇愣，志工來不及阻止，女子又跑向虎邊，把桌上的金紙全推落，猛瞪維護志工好幾眼後，忿忿離去，離譜行徑被PO網，掀起一片嘩然，「敢在神明前這樣做是會有報應」、「這個女生很有事」。

天后宮主委張偉東表示，只是想知道為何？麻煩認識的告知。女子行為已經涉及毀損，鹿港分局已經接手承辦，正要調查女子身分和動機。

大年初四接神，鹿港天后宮到晚上香客仍然絡繹不絕，從調閱影片，大辣辣來廟裡搞破懷女子，頭戴白毛線織帽，身穿黑色緊身外套和長靴，一進廟就顯得來意不善，先踢供桌再踢香爐，信徒發現都覺得怪怪，還在驚訝之際。

女子就衝進了金香燭部，當眾挑一把香，高高舉起，再猛烈摔落到地上，離譜的大動作，讓其他信徒都受驚嚇，怎麼來廟裡這樣？女子繼續跑到虎邊，還把桌上金紙都推落到地下，然後忿忿離去，志工來不及阻止。

影片PO出後，掀起一片熱議，都直呼「太誇張了、太過分了」，「敢在神明面前這樣做是會有報應的」，「會報應要是我在場我絕對修理他」，「動到爐了，那是眾人得香火啊」，「主委及工作人員辛苦」。還有網友提供女子是騎機車而來。

鹿港警分局表示，已經接獲報案，從影片來看，女子行為已經涉及損毀等，已掌握女子身分，將傳喚到案進行筆錄等，進一步釐清和調查。

女子到鹿港天后宮搞破壞，摔香又推落金紙，讓人不解為什麼要在神明面前這樣做？（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

女子到鹿港天后宮搞破壞，摔香又推落金紙，讓人不解為什麼要在神明面前這樣做？（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

女子到鹿港天后宮搞破壞，摔香又推落金紙，讓人不解為什麼要在神明面前這樣做？（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )