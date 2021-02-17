大陸國務院聯防聯控機制春運工作專班的資料顯示，除夕至初四，大陸累計發送旅客5937.0萬人次。其中，鐵路1263.5萬人次，公路4306.0萬人次，水路191.0萬人次，民航176.5萬人次。
全大陸高速公路流量累計1億3901.2萬輛。春節假期前6天，道路交通安全形勢總體平穩。全大陸高速公路、國省道主幹公路以及主要景區周邊道路交通總體平穩有序，未發生嚴重道路交通擁堵。
大陸將在明(2／18)結束春節假期，16日各地陸續迎來返程高峰，高速公路交通流量較15日出現較大幅度增長。
(旺報 )
大陸國務院聯防聯控機制春運工作專班的資料顯示，除夕至初四，大陸累計發送旅客5937.0萬人次。其中，鐵路1263.5萬人次，公路4306.0萬人次，水路191.0萬人次，民航176.5萬人次。
全大陸高速公路流量累計1億3901.2萬輛。春節假期前6天，道路交通安全形勢總體平穩。全大陸高速公路、國省道主幹公路以及主要景區周邊道路交通總體平穩有序，未發生嚴重道路交通擁堵。
大陸將在明(2／18)結束春節假期，16日各地陸續迎來返程高峰，高速公路交通流量較15日出現較大幅度增長。
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