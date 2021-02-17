封測廠超豐(2441)受惠訂單續旺，2021年1月自結營收13.99億元，僅較去年12月14.08億元新高微減0.66％，較去年同期10.14億元成長達37.97％，改寫歷史次高。由於上半年需求仍遠大於供給，公司規畫興建2座新廠擴展因應，並調漲封裝價格以反應成本飆升。

超豐股價1月底創高後漲多拉回，2月封關前已見止跌回升。今（17）日牛年開紅盤跟隨大盤補漲，開高6.21％後飆升9.83％至76元，再創上市以來新高，早盤維持逾8％漲幅，領漲封測族群。

超豐總經理甯鑑超法說時指出，防疫、遠距商機及家庭娛樂需求增加，醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續成長，今年動能估將持續。5G相關新產品去年逐步導入量產帶動訂單成長，車用電子需求自去年下半年起回溫，預期今年均可望出現另一波成長。

甯鑑超表示，超豐的四方平面無導線（QFN）及打線封裝整體產能持續領先業界，目前產線已滿載、且需求仍遠大於供給，預期狀況至第二季都不會改善。同時，晶圓級封裝（WLP）產線亦預期將在年底滿載，將在上半年局部投資、進行去瓶頸化擴充。

由於產能已爆滿，超豐規畫興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠，以滿足客戶需求。甯鑑超表示，頭份二廠規畫為地上5層、地下2層建物，樓地板面積達1萬坪，初步規畫可建置800台打線機，目標貢獻月營收達4億元，與WT二廠均預期可在明年中完工。

同時，為反映持續上漲的材料價格成本，去年未漲價的超豐本季將調漲封裝報價達雙位數百分比。不過，投顧法人指出，超豐並非對所有客戶及產品漲價，且並未回溯適用排程中訂單，僅對部分產品2月底後的新接訂單價格調漲10～15％。

考量工作天數較少，投顧法人預期超豐首季營收估季減2％、年增達2成，獲利則可望續「雙升」創高。由於上半年供需吃緊狀況無法舒緩，加上第二季可轉嫁成本壓力，帶動毛利率回升，認為超豐上半年營運環境正向無虞，給予「買進」評等、目標價78元。

(時報資訊)